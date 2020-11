Mercato : OL, PSG, Bakayoko a enfin trouvé son club

Dans : Mercato.

Arrivé à Chelsea en 2017 avec l’étiquette du milieu de terrain capable d’exploser les lignes en Premier League, Tiémoué Bakayoko n’a pas réussi à répondre aux attentes.

Trois ans plus tard, le Franco-Ivoirien n’est plus considéré comme un pion important par les Blues, qui l’ont déjà prêté trois fois au Milan AC, à l’AS Monaco puis à Naples. Ses performances avec le club de la Principauté, qu’il retrouvait après avoir explosé là-bas, lui ont permis de se remettre en lumière en France, puisque l’OL et le PSG s’étaient renseignés à son sujet. L’idée de faire venir un ancien international français à la relance en Ligue 1 avait fait son chemin, mais c’est finalement Naples qui l’avait finalement récupéré en prêt.

Et selon la Gazzetta dello Sport, ce prêt va se transformer en transfert en fin de saison. Chelsea a été informé par le club italien de sa volonté d’acheter définitivement celui qui s’est imposé en Campanie. Un accord de principe a été trouvé pour un transfert à hauteur de 17 ME, ce qui mettra un terme définitif à l’aventure de Bakayoko à Stamford Bridge. Une opération qui permettra aux Blues de limiter à peine la casse, eux qui avaient dépensé 45 ME pour le faire venir de Monaco. Pour mémoire, le club de la Principauté avait une option d’achat pour le milieu de terrain à 42 ME lors de son retour en prêt, et la formation monégasque n’avait pas levé cette option en fin de saison. C’est donc Naples qui va en profiter ces prochaines années, si tout continue de se passer pour le mieux pour le joueur formé à Rennes.