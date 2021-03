Mercato : Mbappé rêve de Liverpool, cette légende l'assure

Dans : Mercato.

Rio Ferdinand, ancien joueur de Manchester United et désormais consultant pour BT Sports imagine bien une collaboration entre Jürgen Klopp et Kylian Mbappé à Liverpool.

Bien qu'esseulé en attaque mercredi soir en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets face à Barcelone. Cette saison, l'attaquant a déjà inscrit 24 buts en 33 matchs avec Paris. Actuellement en pleine négociation avec ses dirigeants concernant une éventuelle prolongation, il est également courtisé avec insistance par le Real Madrid et Florentino Pérez. Mais la Casa Blanca n'est pas le seul géant européen à rêver de s'attacher ses services. Aujourd'hui consultant pour BT Sports, Rio Ferdinand verrait bien le champion du monde du côté d'Anfield.

« Je pense qu'ils pourraient le faire signer oui. Je pense que quelqu'un comme Mbappé regarde la façon dont Liverpool joue et le manager. Vous regardez le manager, les joueurs de qualité qu'ils ont. Mais le manager, est-ce que c'est un manager pour lequel je veux jouer ? Klopp l'est toujours, oui » a déclaré l'ancien défenseur de Manchester United. Ferdinand n'est pas le seul à rêver du Français sous les couleurs des Reds, puisque des fans de Liverpool ont carrément crée une cagnotte dans le but de financer son transfert.

L'avenir de Mbappé lié à celui de Klopp ?

Malgré un succès contre Leipzig (2-0) et une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions, Liverpool traverse une année 2021 très compliquée. Seulement 8e de Premier League et à sept longueur des places qualificatives en C1, les Reds semblent en fin de cycle. À tel point que l'avenir de Jürgen Klopp, pourtant adulé à Liverpool, est menacé. Les dirigeants anglais pensent déjà à Steven Gerrard pour prendre la relève. Si comme Rio Ferdinand, on imagine parfaitement Kylian Mbappé souhaiter travailler sous les ordres du technicien allemand, on l'imagine moins refuser Paris et Madrid pour rejoindre un club non qualifié en Ligue des Champions et avec à sa tête un entraîneur relativement jeune.