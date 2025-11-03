ICONSPORT_261487_0474

Mercato : Marco Verratti à la Juventus, l'incroyable retour

Mercato03 nov. , 11:30
parGuillaume Conte
1
Marco Verratti de retour en Europe pour y terminer sa carrière dans un club de prestige, c'est une possibilité pour le mois de janvier.
Après 11 ans passés au PSG, Marco Verratti a tourné la page du club de la capitale en septembre 2023, s’envolant vers le Qatar. Il a en réalité été poussé vers la sortie dans une volonté du Paris SG de faire un grand ménage parmi les stars du club qui ne donnaient plus satisfaction, que ce soit individuellement ou collectivement. Après deux ans passés à Al-Arabi, l’Italien a été transféré à Al-Duhail.
Mais il semble surtout avoir fait le tour de la question en ce qui concerne le football dans l’Emirat. Selon Tutto Juve, son désir est désormais de revenir jouer en Europe, et plus particulièrement en Italie. Il y a débuté sa carrière, se lançant à Pescara, le club de sa ville, en deuxième division. Ensuite, l’envol a été immédiat vers le PSG.
La découverte de la Serie A à bientôt 33 ans le fait donc rêver. Et cela tombe bien, la Juventus l’a sollicité pour une signature cet hiver. La Vieille Dame est en grande difficulté et vient de changer d’entraineur, et aurait bien besoin d’une part de technique et d’expérience pour le mercato de janvier.
C’est pour le moment surtout le volet financier qui pose question, tant Verratti va devoir faire une croix sur son copieux salaire version Qatar s’il devait s’en aller. Sur le plan sportif, les questions sont aussi nombreuses sur son réel niveau, lui qui a pu enchainer les matchs au Qatar, dans un petit championnat en terme de qualité et de rythme.
Mais le projet pourrait être vu comme un dernier défi par l’ancien joueur du PSG, qui pourrait aussi garder l’espoir de disputer la Coupe du monde. A condition que la Nazionale se qualifie pour ce rendez-vous bien évidemment.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272869_0083 (1)
OM

OM : Le dossier Ceballos est mort, Madrid a frappé

ICONSPORT_275675_0015
PSG

Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

ICONSPORT_275956_0038
Ligue 1

Suspicion de racisme en Ligue 1, la LFP va trancher

Fil Info

12:20
OM : Le dossier Ceballos est mort, Madrid a frappé
12:00
Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible
11:40
Suspicion de racisme en Ligue 1, la LFP va trancher
11:00
OL : Satriano est nul, L'Equipe se déchaîne
10:40
Les millions pleuvent, Arsenal vient piller la Ligue 1
10:20
Pronostic PSG – Bayern : les meilleures cotes avec Parions Sport en Ligne
10:00
OM : Pavard trouve un avocat de luxe sur Canal+
9:40
L1 : Une armée rennaise et un Lyonnais dans l'équipe type

Derniers commentaires

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Tapie a été condamné et je n'en parle pas, et les parisiens qui en parlent le font surtout pour vous répondre suite au genre de commentaires qui est le tien. Sarko a été condamné et c'est bien fait pour lui. Nasser (que je n'aime pas) ne l'est pas. Le jour où il sera condamné, tu pourras l'ouvrir. En attendant, tu es prié de respecter la présomption d'innocence et d'arrêter de mettre ton copié-collé.

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Je vois pas où il y a un complot ce que je dis c est que hier ça a joué particulièrement dur sur lui et dès le début du match. Et comme j ai dis oui souvent il en rajoute.

Le PSG refuse Akliouche, la raison est terrible

Ah mince, moi qui croyais en ouvrant l'article que la raison était sa coupe de cheveux sur la photo illustrant l'article...

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

Trop lol xptdr 👍

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

@Joekidd. tu sais bien qu il ne tombera jamais. il achet tout et tou le monde. avec des fonds illimités.... et tu connais l expression y a pas de fumée sans feu ! 1x ok. 2x ok 3 ok 4X. bon ça commence à se voir lol. c est sur vous etes tout en haut , les supporter aiment ça, mais il ne faut pas etre naif hein! tu vas evidemmment parler de l OM et Tapie bien sur, sache que si il a triché, il merite tout ce qu il lui est arrivé. mais les supporter n ont rien demandé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading