Mercato : Marco Verratti à la Juventus, l'incroyable retour

Marco Verratti de retour en Europe pour y terminer sa carrière dans un club de prestige, c'est une possibilité pour le mois de janvier.

Après 11 ans passés au PSG, Marco Verratti a tourné la page du club de la capitale en septembre 2023, s’envolant vers le Qatar. Il a en réalité été poussé vers la sortie dans une volonté du Paris SG de faire un grand ménage parmi les stars du club qui ne donnaient plus satisfaction, que ce soit individuellement ou collectivement. Après deux ans passés à Al-Arabi, l’Italien a été transféré à Al-Duhail.

Mais il semble surtout avoir fait le tour de la question en ce qui concerne le football dans l’Emirat. Selon Tutto Juve, son désir est désormais de revenir jouer en Europe, et plus particulièrement en Italie. Il y a débuté sa carrière, se lançant à Pescara, le club de sa ville, en deuxième division. Ensuite, l’envol a été immédiat vers le PSG.

La découverte de la Serie A à bientôt 33 ans le fait donc rêver. Et cela tombe bien, la Juventus l’a sollicité pour une signature cet hiver. La Vieille Dame est en grande difficulté et vient de changer d’entraineur, et aurait bien besoin d’une part de technique et d’expérience pour le mercato de janvier

C’est pour le moment surtout le volet financier qui pose question, tant Verratti va devoir faire une croix sur son copieux salaire version Qatar s’il devait s’en aller. Sur le plan sportif, les questions sont aussi nombreuses sur son réel niveau, lui qui a pu enchainer les matchs au Qatar, dans un petit championnat en terme de qualité et de rythme.

Mais le projet pourrait être vu comme un dernier défi par l’ancien joueur du PSG, qui pourrait aussi garder l’espoir de disputer la Coupe du monde. A condition que la Nazionale se qualifie pour ce rendez-vous bien évidemment.