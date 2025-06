Mercato ‍: Manchester United fonce sur Ekitike, c'est 100 millions

Dans : Mercato.

Roi des ventes de joueurs en Europe, l’Eintracht Francfort pourrait encore frapper très fort dans les prochains jours.

L’histoire des transferts du club allemand est épatante, de Luka Jovic au Real Madrid (63 ME), à Sébastien Haller à West Ham (50 ME) en passant par Omar Marmoush à Manchester City (75 ME) et bien sûr Randal Kolo Muani au PSG (95 ME), Francfort touche le jackpot chaque été ou presque. Ce pourrait être encore le cas en 2025, puisque Manchester United s’est renseigné sur Hugo Ekitike.

Sky Deutschland annonce que les Red Devils, qui ont comme à chaque mercato les poches pleines, sont en contacts avancés avec Francfort sur ces dernières 48 heures. L’idée est de rassembler toutes les informations avant de faire une offre rapidement, car Chelsea et Liverpool sont aussi sur les rangs de l’ancien joueur du PSG, qui n’avait pas réussi à s’imposer dans la capitale. Il s’est en revanche éclaté en Allemagne, et pourrait désormais partir pour la somme de 100 ME. C’est en tout cas le prix demandé par l’Eintracht pour son avant-centre français, sachant que MU a une forte volonté de recruter un avant-centre, faute d’avoir eu un finisseur dans ses rangs cette saison.