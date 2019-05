Mercato : Man Utd brise le plan du PSG pour David De Gea !

Dans : Mercato, Premier League, PSG.

A la recherche d’un gardien de but qui va mettre tout le monde d’accord, le Paris Saint-Germain avait jeté son dévolu sur David De Gea.

Et pour cause, la situation contractuelle de l’international espagnol était intéressante puisqu’il était en fin de contrat. Mais selon les informations de Sky Sports, ce n’est plus le cas. En effet, le média britannique affirme que Manchester United a exercé son option pour prolonger le contrat de David De Gea d’une année supplémentaire.

Cela reste à confirmer officiellement, mais l’ancien gardien de l’Atlético Madrid serait donc désormais lié à Manchester United jusqu’en juin 2020. Un petit coup dur pour le PSG, qui se voyait déjà récupérer un gardien de très haut niveau pour zéro euro sur le marché des transferts. Pour rappel, Antero Henrique avait initié des premiers contacts avec l’entourage du joueur. Et si un transfert de David De Gea à Paris cet été n’est pas impossible, il sera désormais bien plus onéreux pour le club de la capitale française…