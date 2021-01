Mercato : Man United et Pogba, divorce accepté

Dans : Mercato.

En fin de contrat en juin 2022, Paul Pogba devrait être vendu par Manchester United lors du prochain mercato estival.

Depuis les déclarations choc de Mino Raiola concernant l'avenir de Paul Pogba, les rumeurs vont bon train en Europe concernant le champion du monde. Malgré un très bon match face à Aston Villa, ce qui lui a valu de nombreuses éloges de son coach et de ses coéquipiers, le Français n'est plus titulaire avec son club. Barré par le génial Bruno Fernandes, il est également derrière le duo Fred - Scott McTominay dans la hiérarchie au milieu de terrain. Une situation inconcevable pour le champion du monde 2018, qui ne souhaite pas prolonger son contrat qui prend fin en juin 2022. D'après les informations du Mirror, les dirigeants mancuniens auraient accepté cette décision et seraient prêts à vendre leur joueur cet été afin de récupérer une indemnité de transfert.

Compte tenu du salaire XXL réclamé par La Pioche, les prétendants ne sont pas très nombreux pour l'accueillir. Si la Juventus reste intéressée, la Vieille Dame n'est pas prête à tout pour retrouver son ancien joueur. Pour éviter un transfert trop élevé, le club italien pourrait proposer un échange de joueurs, incluant Paulo Dybala ou Federico Bernardeschi. Fan du joueur depuis de nombreuses années, Zinédine Zidane pourrait tenter un coup. Cependant, le Real Madrid devrait prolonger, et la Casa Blanca se concentrera probablement sur le dossier Kylian Mbappé. Enfin, le Paris Saint-Germain semble être un autre prétendant sérieux à l'arrivée de l'international français. Reste à savoir si les éventuelles prolongations de Neymar et Mbappé n'empièteront pas trop sur le budget transfert offert à Mauricio Pochettino pour son premier mercato estival avec le PSG. Quoiqu'il en soit, le feuilleton Paul Pogba risque bien, une nouvelle fois, d'animer une bonne partie de l'été.