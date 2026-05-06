Mercato : Longoria fait une première folie à River Plate

Officiellement nommé directeur sportif de River Plate, Pablo Longoria prépare un premier très gros coup en Argentine. L’ancien président de l’OM souhaite faire venir un certain… Alexis Sanchez.

Président de l’Olympique de Marseille il y a encore trois mois, Pablo Longoria a très vite rebondi loin de la France . Le dirigeant espagnol promettait pourtant que l’OM était sa dernière aventure dans le football, mais cela ne lui a pas empêché de devenir il y a quelques semaines le nouveau directeur sportif du mythique club argentin de River Plate. Deuxième du classement après 16 journées, le club blanc et rouge se prépare à vivre un mercato forcément agité, avec un homme tel que Pablo Longoria aux manettes. Et la première cible du directeur sportif de 46 ans devrait plaire aux supporters de River.

En effet, la presse argentine dont les informations sont relayées par En Cancha nous apprend que Pablo Longoria cible un certain Alexis Sanchez. L’information ne laissera pas insensible les supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels risquent d’être un peu nostalgiques à la lecture de cette information. Pour rappel, El Nino Maravilla a porté les couleurs du club phocéen de 2022 à 2023 avec réussite. Recruté par Pablo Longoria, l’international chilien avait réalisé une superbe saison sous les ordres d’Igor Tudor, contribuant largement à la qualification des siens en barrages de Ligue des Champions.

Longoria et Alexis Sanchez réunis à River ?

En fin de contrat avec le FC Séville en juin prochain, Alexis Sanchez pourrait voir d’un très bon oeil de travailler de nouveau avec Pablo Longoria et qui plus est dans un club mythique comme River Plate. Reste maintenant à voir si les deux parties trouveront un accord alors que l’attaquant de 37 ans s’est très souvent retrouvé dans la peau du joueur libre, faisant traîner sa situation plusieurs semaines dans l’été, avant finalement de trouver un accord avec son futur club. Sur le papier, l’association entre Pablo Longoria, Alexis Sanchez et River Plate est en tout cas aussi excitante qu’inattendue.