Mercato : Les détails de l'énorme transfert de Cristiano Ronaldo !

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Ce mardi, le Real Madrid a officialisé le départ de Cristiano Ronaldo (33 ans) pour la Juventus Turin.

A son retour de vacances la semaine prochaine, le Portugais signera un contrat de 4 ans en faveur du club italien et percevra un salaire de 30ME par an. Concernant l’indemnité de transfert, il semblerait que les 100ME ont été assez largement dépassés. En effet, RMC Sport explique que la Juventus Turin va payer 105ME pour CR7. Mais le Real Madrid a négocié de nombreux bonus pouvant aller jusqu’à 15ME. C’est donc pour un total de 120ME et un salaire hors-norme que le Portugais s’engage à la Juve. Tout le monde est gagnant, finalement…