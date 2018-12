Mercato : Leipzig n'en peut plus, Augustin sera vendu au premier venu

Dans : Mercato, Bundesliga.

Un an et demi après son arrivée au RB Leipzig, Jean-Kévin Augustin se retrouve déjà sur le marché des transferts.

Rien à voir avec son niveau de jeu, le club allemand croit toujours en son potentiel. Mais la direction ne supporte plus son comportement ! Après son refus de répondre à une convocation en équipe de France Espoirs, et le clash qui a suivi avec la Fédération Française de Football, le Bleuet s’est enfoncé avec une attitude inappropriée à plusieurs reprises. Mercredi par exemple, lors du match perdu contre le Bayern Munich (1-0), Augustin s’est échauffé pendant plus d’une demi-heure sans implication, en regardant la rencontre les bras croisés.

Idem à l’entraînement où l’attaquant tricolore traîne des pieds, raconte L’Equipe, qui évoque aussi ses absences aux cours d’allemand. On comprend la colère de Leipzig contre Augustin, également pris en flag avec son téléphone portable alors que le coach l’avait envoyé s’échauffer. C’est pourquoi le club de Bundesliga préfère se débarrasser de l’ancien Parisien cet hiver. A en croire RMC, qui parle aussi de son entourage omniprésent, l’avant-centre de 21 ans sera même vendu à la première offre jugée correcte. Avis aux amateurs…