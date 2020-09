Mercato : Cavani s'offre gratuitement à un monstre mondial !

Dans : Mercato.

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a bien du mal à trouver un club. En plus, El Matador ne désespère par rester au plus haut niveau.

Lorsqu’il a refusé de prolonger deux mois avec le PSG, qui lui offrait la possibilité de finir l’aventure parisienne en Ligue des champions, Edinson Cavani ne pensait probablement pas qu’il serait toujours sans club fin septembre. Et si depuis ce week-end les plus grands championnats européens ont tous repris l’attaquant uruguayen ne s’est engagé nulle part, les pistes qui l’ont mené à la Juventus, l’Atlético Madrid ou bien encore Manchester United ayant toutes disparu. Même si on a évoqué ce week-end un accord déjà trouvé avec le club brésilien du Gremio, le président de cette équipe a clairement fait savoir que l’appétit salarial du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain était trop grand. A deux semaines de la fin du mercato, et absent de la dernière liste du sélectionneur uruguayen, Edinson Cavani paraît vouloir trouver une solution rapidement.

Mais El Matador ne fait pas profil bas, puisque ce lundi Marca affirme qu’un représentant de Cavani s’est présenté ces dernières 48 heures auprès des dirigeants du Real Madrid afin de proposer les services de l’attaquant de 33 ans. Mettant en avant le fait que la signature de l’ancien joueur du PSG ne coûterait rien, l’émissaire d’Edinson Cavani a fait savoir que ce dernier souhaitait juste deux ans de contrat et un salaire à la hauteur de ses performances récentes, à savoir un peu plus de 7ME. Cette proposition du clan Cavani arrive au moment où le Real Madrid affiche des doutes sur sa puissance offensive après le nul (0-0) face à la Real Sociedad. Mais le quotidien sportif proche des Merengue admet que l'opération paraît un peu illusoire, même si le talent de Cavani est indiscutable.