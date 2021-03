Mercato : Le Real offre Odegaard au PSG, il y a une arnaque

Dans : Mercato.

Véritable pépite du football norvégien, qui a explosé en première division locale à seulement 15 ans, Martin Odegaard a logiquement eu du mal à digérer son transfert précoce au Real Madrid.

Le milieu de terrain n’a jamais eu la confiance de Zinedine Zidane, et l’a payé avec des saisons en prêt aux Pays-Bas notamment, puis à la Real Sociedad et désormais à Arsenal. Chez les Gunners, Odegaard fait enfin parler sa patte gauche, et trouve à 22 ans une maturité technique qui lui permet de changer de statut en vue de cet été. Car si Zidane ne fait pas forcément de lui un futur pion important du Real Madrid, si le technicien français devait rester bien évidemment, le Norvégien intéresse du beau monde. Le ténor espagnol espère ainsi réaliser une belle opération en cas de revente, pour un joueur acheté à un montant de 4 ME, bonus compris. Surtout que le Scandinave a prolongé son contrat jusqu’en 2023 à la demande du Real Madrid, afin de le laisser partir en prêt sereinement.

La Maison Blanche, consciente d’avoir en son effectif un joueur capable d’exploser et qui a tapé dans l’oeil de certains observateurs, est prête à réserver Odegaard pour le PSG, où Leonardo le suit affirme Todo Fichajes. Le Real Madrid souhaiterait ainsi favoriser les relations avec le Paris Saint-Germain, pour mieux adoucir un éventuel moment de tension, si jamais Kylian Mbappé ne devait pas prolonger, et déciderait alors de rejoindre le géant de la capitale espagnole. Dès lors, Nasser Al-Khelaïfi serait coincé et obligé de négocié avec le Real, avec la perspective de réaliser un gros transfert, mais aussi de ne pas se retrouver complètement nu en récupérant Martin Odegaard dans la transaction. Pas sûr que cela pèse beaucoup par rapport au désir très vif du PSG de conserver Kylian Mbappé, mais le Real Madrid prépare visiblement tous les arguments possibles en cas de scénario favorable.