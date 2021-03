Mercato : Le PSG dans la course pour Odegaard ?

Dans : Mercato, PSG.

Selon le Daily Star, le PSG surveillerait la situation de Martin Odegaard, brillant depuis son arrivée en prêt à Arsenal.

En manque de temps de jeu avec le Real Madrid, Martin Odegaard choisissait Arsenal cet hiver pour exprimer son talent. Un choix plus que payant puisque depuis son arrivée à Londres, le Norvégien renaît. Au coeur du système de Mikel Arteta, le meneur de jeu s'est même montré décisif en marquant en Europa League et lors du derby contre Tottenham. Des performances qui donnent évidemment envie au club londonien de conserver le joueur, mais qui paradoxalement, pourraient en réalité l'éloigner des Gunners. En effet, Odegaard est prêté sans option d'achat par le Real, qui n'a pas abandonné l'idée d'un futur en Espagne pour lui. Plus il impressionne en Premier League, plus un éventuel transfert coûtera cher à Arsenal.

Acheté trois millions d'euros en 2015, Martin Odegaard pourrait être vendu environ 60 millions d'euros l'été prochain. La situation de Zinédine Zidane sera décisive pour l'avenir du joueur. Pas fan du milieu de terrain, l'entraîneur français pourrait pousser Odegaard à quitter le Real s'il restait sur le banc madrilène. À l'inverse, l'international norvégien a de fortes chances de rester à Madrid si un nouveau coach venait à débarquer.

Le PSG prêt à entrer dans la danse

D'après les informations du Daily Star, le Real Madrid n'est pas la seule inquiétude d'Arsenal. En effet, le médial britannique évoque un intérêt de Chelsea, Liverpool et du PSG. Conscients du potentiel extraordinaire du joueur de 22 ans, Leonardo et Mauricio Pochettino surveillent de très près l'évolution d'Odegaard. Un profil de créateur qui pourrait à terme remplacer Angel Di Maria, qui à 33 ans, arrive petit à petit vers la fin de son aventure parisienne. En cas d'enchères entre plusieurs clubs pour boucler l'arrivée d'Odegaard l'été prochain, le PSG et Chelsea semblent les mieux armés financièrement parlant. Reste désormais à savoir ce que voudra faire le Real Madrid de sa nouvelle poule aux oeufs d'or.