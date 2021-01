Mercato : Le Real Madrid a trouvé comment s'offrir Mbappé

Dans : Mercato.

Le Real Madrid cherche actuellement des solutions pour rendre possible le transfert de Kylian Mbappé vers la capitale espagnole.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir. Après le match face à Montpellier, l'international français a déclaré discuter avec le PSG pour une éventuelle prolongation, sans pour autant vouloir se précipiter. Dans les faits, l'attaquant hésite entre s'investir à long terme dans la capitale, ou rejoindre le Real Madrid. Au-delà du sportif, l'aspect financier entrera évidemment en compte dans la décision du champion du monde. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Mbappé réclamerait un salaire astronomique de 36 millions d'euros net par an, semblable à ce que touche Neymar à Paris. Actuellement, le Français gagne 21 millions d'euros par saison. Avec une masse salariale avoisinant les 450 millions d'euros, le Real Madrid doit trouver des solutions pour rendre ce transfert possible.

À court terme, le club espagnol aura du mal à réduire drastiquement sa masse salariale. Gareth Bale (prêté) est toujours au club avec un salaire XXL, les prolongations de Ramos et Modric ne sont pas encore réglées et coûteront cher... Florentino Pérez s'apprête donc à sacrifier de nombreux joueurs pour équilibrer les finances. Ainsi Isco, Marcelo, Brahim Diaz, Luka Jovic, Martin Ødegaard pourraient être mis sur la liste des transferts. Autre argument avancé par AS, le Real Madrid envisage de donner à Kylian Mbappé un pourcentage supplémentaire sur les revenus générés par son droit à l'image. Un privilège accordé aux plus grosses stars, pour pouvoir lutter face aux clubs tels que le PSG ou Manchester City, capables d'offrir de très gros salaires. Malgré le début du remboursement du prêt de 570 millions contracté pour son stade en 2022, le géant européen dispose d'une puissance financière importante, bien qu'inférieure au Paris Saint-Germain. Les Merengues sont en tout cas réellement déterminés à tout faire pour recruter Kylian Mbappé. Ce dossier risque bien d'animer les prochains mois.