Mercato : Le Real et le PSG zappés, Ramos s’est trouvé un club

Dans : Mercato.

Bientôt en fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé un accord avec son président Florentino Pérez. Le défenseur central se dirige vers la sortie, mais pas forcément vers le Paris Saint-Germain puisqu’un autre courtisan a fait son apparition avec une offre séduisante.

Dans moins de trois semaines, si la situation n’évolue pas dans le bon sens, Sergio Ramos n’appartiendra plus au Real Madrid. Un scénario impensable au début de leurs discussions. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que les deux parties n’ont jamais réussi à s’entendre. On parle d’un désaccord sur le plan financier, le défenseur central refusant l’offre revue à la baisse de Florentino Pérez, contraint de baisser les salaires pour gérer la crise. Il se murmure également que le président du Real Madrid ne lui proposerait qu’une année supplémentaire.

Du coup, le Paris Saint-Germain a flairé le bon coup et se tient à l’affût. Sauf qu’en cas de départ, Sergio Ramos ne choisirait pas forcément le club de la capitale française. Car selon l’émission El Primer d’EsRadio, le FC Séville a fait son apparition avec une offre alléchante. Le récent quatrième de Liga, club formateur de Sergio Ramos, lui aurait présenté un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel à sept millions d’euros. Bien sûr, le défenseur central de 35 ans n’irait pas jusqu’au bout de ce bail en tant que joueur.

Une reconversion à Séville ?

Ce bail prévoit d’assurer la fin de carrière de l’Espagnol ainsi que sa reconversion chez les Andalous. Reste à savoir si cette offre existe vraiment ou s’il s’agit d’un énième moyen de pression sur Florentino Pérez. Difficile à dire. D’autant que d’autres sources en Espagne indiquent que le président a définitivement retiré son offre à Sergio Ramos, alors que ce dernier était enfin prêt à l’accepter. Mais peu importe la version, le Real Madrid semble parti pour perdre son capitaine emblématique.