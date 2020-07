Mercato : Le PSG oblige le Barça à se ruiner pour cette signature

Dans : Mercato.

Capable de frapper fort sur le marché des transferts, le Pais Saint-Germain est un adversaire redouté par les cadors. Notamment du côté de Barcelone.

Le constat n’est pas du tout flatteur pour le FC Barcelone. Hormis le capitaine Lionel Messi, le Blaugrana le plus en vue cette saison n’est autre que Marc-André ter Stegen. C’est dire à quel point le gardien du Barça a été sollicité ces derniers mois. On peut dire que l’Allemand a permis à son équipe de limiter les dégâts à de nombreuses reprises. Du coup, lorsque le portier de 28 ans est venu frapper à la porte de Josep Maria Bartomeu, le président a dû l’écouter attentivement. En effet, Ter Stegen réclame une revalorisation salariale à la hauteur de son statut. Les discussions ont commencé depuis des mois, et ont ralenti à la demande du club à cause de la crise sanitaire.

Mais la direction n’a jamais perdu contact avec le gardien, sachant que Chelsea, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain seraient à l’affût selon Mundo Deportivo. Une information étonnante qui ressemble surtout à un moyen de pression, les Parisiens étant bien protégés avec Keylor Navas. En tout cas, les négociations avancent bien, à tel point qu’un accord est envisagé pour le début de la saison prochaine. Ter Stegen, qui accepterait de toucher un salaire croissant sur la durée de son contrat, serait bien parti pour signer jusqu’en 2025. Ses nouveaux revenus le placeront parmi les Barcelonais les mieux payés. Une récompense méritée pour l’un des tout meilleurs gardiens au monde.