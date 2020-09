Mercato : Le PSG l’adore, Brozovic casse le délire

Dans : Mercato.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain apprécie le profil de Marcelo Brozovic, l’international croate de l’Inter Milan.

Titulaire indiscutable d’Antonio Conte, le vice-champion du monde coche toutes les cases pour venir renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. A priori abordable, il dispose d’un style de jeu différent de celui des joueurs actuels de l’effectif parisien. Surtout, il s’agit d’un véritable numéro six, ce que recherche précisément Leonardo sur le marché des transferts. Et tandis que son départ est évoqué en Italie en raison de l’intérêt de l’Inter Milan pour Arturo Vidal, Marcelo Brozovic est sorti du silence via son compte Instagram afin de faire savoir aux supporters Nerazzurri qu’il comptait bien rester au club.

« Cher peuple nerazzuro, par respect pour ce maillot, je n'ai jamais répondu à tout ce qui a été écrit sur moi ces dernières semaines et je ne le ferai jamais. Je peux seulement dire que j'ai toujours tout donné pour ce maillot et pour cette ville où je me suis vraiment senti à la maison. Je pense vous avoir offert de belles émotions, comme notre joie lors du derby. J'aime ce maillot, j'aime Milan et j'ai hâte de pouvoir me battre encore longtemps comme nerazzuro. Forza Inter » a publié Brozovic, pour qui l’avenir ne devrait donc pas s’écrire au Paris Saint-Germain durant le mercato. A moins que l’Inter Milan le pousse gentiment vers la sortie, et que l’intérêt du Leonardo à son égard ne grandisse au fur et à mesure des semaines…