PSG : Un tarif spécial Paris pour Brozovic, ça fait mal

Dans : PSG.

On le sait, Leonardo adore piocher en Série A durant les périodes de mercato. L’été prochain, le directeur sportif du PSG pourrait confirmer cette tendance.

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a notamment été associé au jeune et prometteur milieu de terrain de Brescia, Sandro Tonali. Mais visiblement, l’espoir italien de 19 ans n’est pas le seul joueur de Série A à avoir tapé dans l’œil de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi au sein du championnat italien. Effectivement selon Sportske Novosti, le Paris Saint-Germain apprécie également grandement le profil de Marcelo Brozovic, joueur absolument indispensable d’Antonio Conte à l’Inter Milan depuis le début de la saison (32 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts et 5 passes décisives). Également taulier de la sélection croate, finaliste de la Coupe du monde 2018, Brozovic intéresse toutefois de nombreux clubs, ce qui rend ce dossier extrêmement complexe pour le Paris Saint-Germain.

Outre le champion de France en titre, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et le Bayern Munich sont sur les rangs pour recruter le pilier de l’Inter Milan. Une concurrence qui fait logiquement monter les prix, à tel point que l’Inter Milan a d’ores et conditionné le départ de Marcelo Brozovic à une offre de 60 ME. Un prix qui pourrait croitre au vu de la concurrence, à condition bien-sûr que les clubs intéressés prennent la décision de passer à l’acte. Car au vu de la conjoncture actuelle, il est bien évident que les différents clubs, même les plus riches de la planète, réfléchiront à deux fois avant de poser plus de 50 ME pour un joueur approchant les 28 ans. Mais pour le PSG, qui se cherche une sentinelle depuis des années, il est clair que le profil de Brozovic est parfait et réglerait un problème de longue date.