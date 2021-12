Mercato : Le Barça répond cash au PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L’intérêt du PSG pour Frenkie de Jong est très vite remonté aux oreilles du FC Barcelone.

Le Paris SG souhaite profiter de l’été prochain pour se renforcer, et pas uniquement en attaque malgré le départ de Kylian Mbappé. Au milieu de terrain, il y a un joueur qui fait rêver l’Emir du Qatar, comme révélé ce jeudi, c’est Frenkie de Jong. Le milieu de terrain, véritable révélation de la campagne de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions 2019, a ensuite été la recrue vedette du Barça l’été suivant. S’il est souvent titulaire, il n’a pas encore réussi à trouver son rayonnement attendu, et son départ dans un autre club a parfois été avancé. Surtout que l’international néerlandais est encore jeune (24 ans), et possède une valeur marchande non négligeable avec son contrat longue durée allant jusqu’en juin 2026. Si la possibilité de faire une grosse vente pourrait donc faire un bien fou aux finances du Barça, Xavi a écarté toute idée de transférer un joueur sur lequel il compte, le club catalan ayant lui aussi du mal à trouver la bonne alchimie dans l’entrejeu.

Le PSG va-t-il en tenir compte ?

❗️ Xavi: « Frenkie de Jong est intransférable. » — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) December 3, 2021

« Frenkie de Jong ne partira pas. Il n’est pas à vendre, il est intransférable. Nous considérons Frenkie comme un joueur clé du Barça », a prévenu le nouvel entraineur blaugrana, qui en revanche ouvre la porte à d’autres départs, et ce dès cet hiver. Ce ne se fera toutefois que si des recrues débarquent. « Le club travaille pour se renforcer cet hiver lors du mercato. Si un nouveau joueur arrive, quelqu’un devra alors partir mais il est encore tôt », a livré l’ancien maestro du Barça, qui fait encore le tour de son effectif pour essayer de construire une équipe compétitive à l’avenir. Mais le PSG s’y attendait, Frenkie de Jong fait partie des éléments que le FC Barcelone ne veut lâcher à aucun prix. Pas de quoi empêcher le Paris SG de tenter sa chance s’il en a vraiment fait son objectif pour le mercato 2022.