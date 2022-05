Mercato : Le Barça refuse Haaland, la raison est sidérante !

Dans : Mercato.

Par Alexandre Chochois

Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? Le prodige du Borussia Dortmund est notamment dans le viseur du FC Barcelone et de Manchester City. Mais à première vue, il ne devrait pas rejoindre la Catalogne. Pour une raison assez surprenante.

Le prochain mercato estival devrait être un moment capital pour Erling Haaland. L'attaquant international norvégien aux 36 buts et 10 passes décisives en 33 matches, toutes compétitions confondues, a l'Europe à ses pieds. Le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich semblent sous le charme du « Cyborg ». Sous contrat jusqu'en 2024, le maître à jouer du Borussia Dortmund dispose néanmoins d'une clause libératoire dans son bail avec le BVB. La somme de 75 millions d'euros, si elle n'a pas été confirmée, a en revanche largement été évoquée. Dès lors, où s'écrira l'avenir de la pépite norvégienne ? À en croire la presse espagnole, avec le Barça, ça ne le fera pas.

Le monde de la nuit, petit péché mignon d'Erling Haaland ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Ainsi, selon AS, le FC Barcelone dispose de dizaine de rapports sur Erling Haaland, certains établis dès son plus jeune âge. Si les qualités de buteur ainsi que le potentiel physique hors du commun du joueur sont reconnus, les dirigeants blaugranas auraient tiqué sur autre chose. Principalement sur l'hygiène de vie de l'attaquant de 21 ans, notamment son sens de la fête. Les multiples blessures, ainsi que la possible incompatibilité du joueur avec la philosophie de jeu du Barça, auraient également été avancées dans ces fameux rapports. De quoi refroidir les ardeurs catalanes, et surtout renoncer à débourser une importante somme d'argent pour le recruter. Un montant que d'autres cadors européens ne devraient pas hésiter à aligner durant les prochaines semaines. Avec un Robert Lewandowski plus proche que jamais de rester au Bayern Munich, Pep Guardiola, le coach de Manchester City, aura-t-il la chance de diriger Haaland en Premier League la saison prochaine ? C'est bien possible.