Mercato : Le Barça demande un coup de pouce au PSG

Par Guillaume Conte

Le PSG et le FC Barcelone peuvent-ils trouver un accord en serrant les dents afin que tout le monde soit satisfait dans le dossier Icardi ?

Malgré des moyens financiers annoncés comme limités, le FC Barcelone a frappé fort en annonçant le recrutement de Ferran Torres, qui n’a toutefois toujours pas eu l’autorisation de la Liga d’être enregistré en raison du fair-play financier mis en place par Javier Tebas. Cela devrait être le cas rapidement avec le départ de Coutinho pour Aston Villa. Ce gros investissement sur Ferran Torres ne devrait pourtant pas être le seul en attaque de la part du club catalan. Un autre avant-centre est espéré par Xavi, mais le dossier Alvaro Morata s’enlise. L’attaquant espagnol n’est pas libéré par la Juventus, qui ne voit toujours pas de propositions sérieuses arriver malgré les promesses des dirigeants. Résultant, malgré l'inimitié régnante, le club espagnol a décidé de se tourner vers le PSG, annonce El Nacional.

Le PSG ne pleurera pas Icardi

Le FC Barcelone aimerait récupérer Mauro Icardi, qui trouve tout de même le temps long sur le banc de touche du PSG, avec peu de perspective d’amélioration sachant que Mauricio Pochettino ne lui fait pas confiance pour les gros matchs. Mais impossible de mettre sur pied un transfert sec, et la formation catalane envisage ainsi de récupérer son ancien joueur, formé en partie à la Masia, avec un prêt comprenant une option d’achat. Bien évidemment, le nerf de la guerre pour Leonardo et le PSG sera de savoir si l’option d’achat devient obligatoire en fin de saison. Une partie de poker au cours de laquelle les Parisiens ne feront en tout cas aucun cadeau au FC Barcelone. Mais les relations ont beau être compliquées entre les deux clubs, le marché des transferts impose parfois des accords en serrant les dents, et le départ de Mauro Icardi ne serait pas vécu comme un drame au PSG s’il fait faisait le bonheur du Barça.