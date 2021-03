Mercato : Lacazette prêt à partir d'Arsenal pour Tottenham ?

Dans : Mercato.

Grand rival d'Arsenal, Tottenham est intéressé par la venue d'Alexandre Lacazette, ce ne serait pas le premier joueur français à passer d'un club londonien à un autre.

Recruté en provenance de l'Olympique Lyonnais contre plus de 50 millions d'euros en 2017, Alexandre Lacazette n'aura pas connu le succès espéré au sein d'un club pourtant connu pour avoir vu briller de nombreux tricolores. Malgré des bonnes performances, le joueur de 29 ans ne semble plus entrer dans les plans des dirigeants d'Arsenal. En fin de contrat en juin 2022, l'ancien lyonnais ne recevra probablement pas d'offre de prolongation. Pour éviter que le joueur ne parte libre l'an prochain, le club londonien écoutera donc les offres en fin de saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les prétendants ne manquent pas à l'appel.

Si le fantasme d'un retour à Lyon a été évoqué, un tel transfert relève plus du rêve que de la réalité. L'Atletico Madrid, qui avait déjà tenté de recruter le Français lors de son départ de l'OL est sur le coup, tout comme la Juventus. Mais tous ces clubs devront faire avec la concurrence inattendue de Tottenham, le grand rival des Gunners. José Mourinho apprécie le profil de l'attaquant et voit en lui la doublure idéale pour Harry Kane. Alors qu'à première vue on imagine mal le joueur d'Arsenal rejoindre l'ennemi, TodoFichajes révèle que l'international français préférerait rester en Premier League, et si possible ne pas quitter Londres. Une donnée qui pourrait pousser Lacazette à étudier l'éventuelle proposition des Spurs. Si les Gunners espèrent tirer environ 25 millions d'euros de la vente de leur attaquant, nul doute que le prix pourrait augmenter rapidement en cas de deal avec leur voisin du Nord de Londres. Par le passé, William Gallas était lui aussi passé d'Arsenal à Tottenham, le tout après 225 matchs avec Chelsea, autre club de la capitale britannique.