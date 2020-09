Mercato : La Juventus lâche Luis Suarez et s'explique

Dans : Mercato.

Poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone pendant ce mercato estival, Luis Suarez ne partira finalement pas à la Juventus de Turin.

À un an de la fin de son contrat au Barça, Luis Suarez est à la recherche de la plus belle porte de sortie possible. Sachant que Ronald Koeman ne compte pas vraiment sur lui pour mener l’attaque catalane lors de cet exercice 2020-2021, l'international uruguayen envisage de partir de Barcelone, où il brille depuis 2014 et son arrivée en provenance de Liverpool. Suarez disposait même d’une sacrée piste à la Juventus. Ces derniers jours, l’attaquant de 33 ans avait même fait un aller-retour en Italie pour tenter d’obtenir un passeport italien en vue de son transfert à Turin. Sauf que le Pistolero ne pourra pas obtenir ce fameux sésame avant le 5 octobre prochain, date de la fermeture du marché des transferts. Du coup, la Vieille Dame a lâché ce dossier, comme l’explique Fabio Paratici.

« La Juve encore sur Dzeko ? Je vous l'ai déjà dit, nous savons ce que nous voulons, il faut juste le temps. Un seul attaquant arrivera pour le moment. Et vous pouvez retirer Suarez de la liste, on n'aura pas le passeport à temps », a avoué le coordinateur technique de la Juve sur les médias italiens. Même si la formation entraînée par Andrea Pirlo va recruter un nouveau buteur, pour compenser le départ de Gonzalo Higuaín, la Juve n'abandonnera pas Suarez pour autant. Puisque selon la Gazzetta dello Sport, Turin pourrait revenir à la charge en janvier prochain, quand l’ami de Messi aura récupéré son passeport italien. En attendant, il pourrait donc poursuivre sa route au Barça… ou filer dans un autre grand club européen en quête d’un nouveau buteur.