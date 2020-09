Mercato : Surréaliste, Luis Suarez débarque à Pérouse pour devenir italien

Dans : Mercato.

Le mercato réserve bien des surprises et cette journée du jeudi 17 septembre pourrait bien rester dans la légende.

Incapable de recruter Luis Suarez en raison de son trop grand nombre de joueurs extra-communautaires, la Juventus Turin avait renoncé à faire venir l’attaquant du FC Barcelone, mis sur la touche par Ronald Koeman. Ce matin, Luis Suarez était bien à l’entrainement du Barça comme si de rien n’était. Mais à 13h15, l’Uruguayen a pris un avion privé pour se rendre à l’université de Pérouse, et passer un test d’italien. Ce test fait partie de la procédure afin d’obtenir un passeport d’italien en express, soit avant la fin du marché des transferts du 6 octobre.

Une arrivée qui cause une grande excitation dans l’université de Pérouse, où l’étudiant Luis Suarez va devoir montre qu’il maitrise la langue de Dante pour justifier sa démarche d’obtenir la nationalité italienne. Si cela devait réussir, alors il ne serait plus considéré comme extra-communautaire, et pourrait être transféré à la Juventus Turin. Le timing s’annonce toutefois serré d’un point de vue du délai légal d’obtention, mais l’administration italienne pourrait faire des miracles étant donnée la particularité de la demande. En tout cas, il s’agit de l’une des rares portes de sortie que l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam et de Liverpool envisage de prendre pour quitter le FC Barcelone, où il est dans la dernière année de son contrat. Le PSG a parfois été cité, mais son arrivée chez le champion de France n'est pas vraiment à l'étude à l'heure actuelle.