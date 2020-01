Mercato : Olivier Giroud, ça devient un transfert totalement fou

Dans : Mercato.

Toujours à Chelsea, alors que la dernière semaine du mercato a débuté, Olivier Giroud fait l'objet d'une grosse bataille qui pourrait finalement le voir signer...au FC Barcelone.

En quête de temps de jeu afin de s’assurer une place en équipe de France pour l’Euro 2020, Olivier Giroud va vivre quelques journées très intenses d’ici la fin du marché des transferts. Si tout semblait réglé pour le buteur français de Chelsea, lequel devait quitter le club londonien pour rejoindre l’Inter moyennant une indemnité de transfert de 5ME, les choses ont changé ces derniers jours. Car avant de faire signer officiellement Olivier Giroud, Antonio Conte et le Nerazzurri attendent le départ de Matteo Politano à Naples. Roman Abramovitch et Marina Granovskaia ont donc été prévenus qu’il fallait un peu de patience à Chelsea avant la finalisation définitive de l’opération.

Et c’est dans cette situation qu’un nouveau coup de tonnerre aurait éclaté. Car conscients des lacunes offensives de leur équipe, on l'a encore vu samedi face à Valence, les dirigeants du FC Barcelone seraient aussi entrés dans la danse. Même si aucune place de titulaire ne peut être assurée par le Barça à Olivier Giroud, il est évident que la possibilité de signer dans un tel club a de quoi faire voler en éclats toutes les certitudes. Ce dimanche, TMW admet que du côté anglais, Chelsea pourrait bien patienter jusqu’à la dernière limite avant de valider le départ du buteur français qui intéresse finalement plus de clubs que prévu.