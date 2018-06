Mercato : L'opération à 180 ME de Liverpool au Real Madrid !

Dans : Mercato, Premier League, Liga, PSG.

Pas franchement rassuré par la nomination de Julen Lopetegui, Marco Asensio se pose des questions sur son avenir au Real Madrid.

Florentino Perez a bien l’intention d’acheter pour renouveler son attaque, et le jeune ailier sait bien que de son côté, l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne mise pas forcément sur lui comme un titulaire. Résultat, ses interrogations ont récemment permis au PSG de tâter le terrain. Mais selon El Mundo Deportivo, un autre club européen est très motivé, et prêt à aller beaucoup plus haut.

En effet, Liverpool songerait à effectuer une offre à hauteur de 180 ME afin de faire venir Marco Asensio, et en faire donc le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football en compagnie de Kylian Mbappé. Des montants qui ont de quoi faire réfléchir n’importe quel club, et même le Real Madrid qui n’a clairement pas besoin de vendre. Mais avec cet argent supplémentaire, nul doute que la Maison Blanche pourrait faire de sacrés folies sur le marché des transferts.