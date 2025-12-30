ICONSPORT_280587_0108
Rayan (Vasco de Gama)

Le PSG accélère pour un génie brésilien

PSG30 déc. , 18:30
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG se fait très discret depuis quelques mois sur le marché des transferts. Pourtant, le club de la capitale a bien des idées pour se renforcer dans les prochains mois.
Le Paris Saint-Germain souhaite miser sur la continuité lors de cette seconde partie de saison. Luis Enrique évaluera l’été prochain si de grandes manœuvres sont nécessaires. En attendant, les jeunes talents suivis par les champions d’Europe restent nombreux. Le PSG ne compte pas passer à côté du recrutement du crack mondial, Rayan. Ce dernier évolue du côté de Vasco de Gama et est promis à un très bel avenir.

Le PSG rêve de Rayan malgré la forte concurrence 

Selon les informations de Ekrem Konur via son compte X, l'ailier de 19 ans pourrait bel et bien rejoindre le PSG prochainement. Rayan ne sera néanmoins pas bradé par la formation brésilienne, qui souhaite récolter entre 45 et 50 millions d'euros pour son joueur. Le Paris Saint-Germain serait apparemment disposé à proposer dans un premier temps 35 millions d'euros pour récupérer le natif de Rio de Janeiro. Outre le Paris Saint-Germain, le Zenit, le Bayern Munich, Porto, le Real Madrid, Barcelone, Chelsea et Manchester City ont également intensifié les contacts pour signer rapidement Rayan.

Le PSG a payé 65 ME pour « le meilleur attaquant d'Europe »
La lutte s’annonce donc féroce pour s’attacher les services du prodige brésilien, qui devra, de son côté, peser le pour et le contre avant de poursuivre sa carrière en Europe. Par le passé, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à recruter certains cracks supervisés, comme Endrick ou Franco Mastantuono, tous deux partis au Real Madrid. Perdre Rayan serait perçu comme un nouveau coup dur pour les fans et les observateurs des champions d’Europe. Luis Enrique pourrait avoir les mots justes pour convaincre un nouveau jeune de grand talent de venir renforcer son effectif, d'autant qu'un départ de Bradley Barcola l'été prochain libérerait une place.
2
Derniers commentaires

City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?

C'est clair il faisait la meme chose a Lyon, la il est aussi mieux entouré. Et puis je ne suis pas persuadé qu'il ai perdu autant de poids.

City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?

C'est des conneries cette histoire de poids. Le journaliste avance un chiffre sans avoir la moindre information et concrètement il n'y a aucune différence entre le Cherki de Lyon et le Cherki de City où il avait réussi 20 passes décisives et 7 ou 8 buts. C'est juste qu'il le voit aujourd'hui comme un joueur de Première League alors qu'il le moquait lorsqu'il était dans notre ligue. Journaliste de pacotille

L’OM valide deux énormes départs, stupeur totale

C'est ton opinion. Elle ne vaut pas moins ni plus que celle d'un autre ou de la mienne. On est d'accord sur ça. La mienne est que Mc Court suit ce qu'il se passe dans le club notamment et surtout sur le plan financier. Longoria ne fait pas n'importe quoi et il informe Mc Court sur sa stratégie et sur ses choix. Avec une part de risque que Mc Court valide. Et vraisemblablement, sa stratégie n'est pas l'austérité et l'équilibre financier coute que coute. Mais la valorisation de l'ensemble du club. Alors, selon mon opinion, l'obligation de vendre n'existe pas d'un point de vue financier, mais plutôt d'un point de vue sportif.(cf la façon dont a été géré les cas Wahi, Brassier ou Koné) C'est donc un plan de croissance pas un plan d'équilibre. Et c'est assumé à mon avis. Enfin ni toi ni moi sommes dans le secret des "dieux". On spécule, rien de plus.

Le PSG accélère pour un génie brésilien

A chaque jour son prospect pour le PSG qui n'existera que le temps de cet article moisi !

Le PSG accélère pour un génie brésilien

