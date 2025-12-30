Le PSG accélère pour un génie brésilien

Le PSG se fait très discret depuis quelques mois sur le marché des transferts. Pourtant, le club de la capitale a bien des idées pour se renforcer dans les prochains mois.

Le Paris Saint-Germain souhaite miser sur la continuité lors de cette seconde partie de saison. Luis Enrique évaluera l’été prochain si de grandes manœuvres sont nécessaires. En attendant, les jeunes talents suivis par les champions d’Europe restent nombreux. Le PSG ne compte pas passer à côté du recrutement du crack mondial, Rayan. Ce dernier évolue du côté de Vasco de Gama et est promis à un très bel avenir.

Le PSG rêve de Rayan malgré la forte concurrence

Selon les informations de Ekrem Konur via son compte X, l'ailier de 19 ans pourrait bel et bien rejoindre le PSG prochainement. Rayan ne sera néanmoins pas bradé par la formation brésilienne, qui souhaite récolter entre 45 et 50 millions d'euros pour son joueur. Le Paris Saint-Germain serait apparemment disposé à proposer dans un premier temps 35 millions d'euros pour récupérer le natif de Rio de Janeiro. Outre le Paris Saint-Germain, le Zenit, le Bayern Munich, Porto, le Real Madrid, Barcelone, Chelsea et Manchester City ont également intensifié les contacts pour signer rapidement Rayan.

La lutte s’annonce donc féroce pour s’attacher les services du prodige brésilien, qui devra, de son côté, peser le pour et le contre avant de poursuivre sa carrière en Europe. Par le passé, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à recruter certains cracks supervisés, comme Endrick ou Franco Mastantuono, tous deux partis au Real Madrid. Perdre Rayan serait perçu comme un nouveau coup dur pour les fans et les observateurs des champions d’Europe. Luis Enrique pourrait avoir les mots justes pour convaincre un nouveau jeune de grand talent de venir renforcer son effectif, d'autant qu'un départ de Bradley Barcola l'été prochain libérerait une place.