CAN 2025 : Le Nigéria, la Tunisie et la Tanzanie qualifiés

L’OM valide deux énormes départs, stupeur totale

C'est ton opinion. Elle ne vaut pas moins ni plus que celle d'un autre ou de la mienne. On est d'accord sur ça. La mienne est que Mc Court suit ce qu'il se passe dans le club notamment et surtout sur le plan financier. Longoria ne fait pas n'importe quoi et il informe Mc Court sur sa stratégie et sur ses choix. Avec une part de risque que Mc Court valide. Et vraisemblablement, sa stratégie n'est pas l'austérité et l'équilibre financier coute que coute. Mais la valorisation de l'ensemble du club. Alors, selon mon opinion, l'obligation de vendre n'existe pas d'un point de vue financier, mais plutôt d'un point de vue sportif.(cf la façon dont a été géré les cas Wahi, Brassier ou Koné) C'est donc un plan de croissance pas un plan d'équilibre. Et c'est assumé à mon avis. Enfin ni toi ni moi sommes dans le secret des "dieux". On spécule, rien de plus.