PSG : Paris sur un énorme coup au Real, et ce n’est pas Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Paris Saint-Germain, qui pourrait être amené à se séparer d’Angel Di Maria cet été, entend bien conserver quelques cartouches offensives de prestige la saison prochaine.

Derrière la MCN, les dirigeants parisiens cherchent la perle rare, le joker capable de répondre présent si jamais une star de l’attaque venait à manquer à l'appel. Et cette bonne pioche, ce pourrait être Marco Asensio affirment le Daily Mail et Gol Digital. L’attaquant de 22 ans est particulièrement inquiet de la nomination de Julen Lopetegui au Real Madrid. L’ancien sélectionneur espagnol l’a souvent aligné dans les matchs amicaux de la Roja, mais ne lui a donné que 152 minutes de temps de jeu avec la sélection pendant l’ensemble de la campagne éliminatoire au Mondial 2018.

Le jeune espagnol craint de ne pas faire partie des plans du nouveau coach du Real Madrid, et aurait demandé des garanties à ses dirigeants au sujet d’un temps de jeu qu’il veut voir augmenter. Dans le cas contraire, il envisage de quitter la Maison Blanche, et les médias espagnols comme anglais annoncent que le PSG et Chelsea sont parmi les plus chauds sur cette piste. Toutefois, la partie est loin d’être gagnée avec Asensio, sous contrat jusqu’en juin 2023 et évalué à 80 ME, sans parler bien évidemment de sa clause libératoire qui se monte à 350 ME.