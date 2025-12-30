ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts

L’AS Saint-Etienne s’apprête à débuter son mercato hivernal afin de renforcer l’effectif d’Eirik Horneland. Courtisé depuis quelques mois par le club du Forez, Enzo Bardeli a donné des informations sur son avenir du côté de l’USL Dunkerque.

Révélation de Ligue 2 , depuis deux saisons, Enzo Bardeli est l’un des atouts majeurs de l’USL Dunkerque. Cette saison, le milieu de terrain de 24 ans a de nouveau élevé son niveau de jeu et compte sept buts et quatre passes décisives en 16 apparitions dans l’antichambre du football français. L’ancien lillois reste courtisé par de nombreux clubs dont l’ AS Saint-Etienne . En fin de contrat en juin 2026, le natif de Coudekerque-Branche a évoqué son avenir dans un entretien pour la Voix du Nord.

Bardeli ne veut pas partir tout de suite

La question de son avenir a été évoquée et le milieu de terrain a été clair, il ne compte pas quitter l’USL Dunkerque en cours de saison. « Je n’ai pas demandé à partir. Je me sens très bien ici. On a quelque chose à jouer encore cette année. Je ne veux pas réfléchir à ce qui va se passer dans six mois. Chaque joueur rêve d’aller le plus haut possible. Je ne veux pas me donner de limites », explique-t-il dans un premier temps.

Par la suite, le jeune joueur de 24 ans a évoqué ce qu’il scrute au moment de s’engager dans un projet. « Il y a le coach, sa manière de jouer, la philosophie du club, l’entourage… un club assez familial, ce sont des choses sur lesquelles je vais faire très attention, » note-t-il. Dunkerque va devoir profiter de son élément encore quelques mois. Cet été, l’avenir de Bardeli a des chances de s’écrire ailleurs. Saint-Etienne aura un argument de poids pour signer le milieu de terrain en cas de montée en Ligue 1 cette saison.