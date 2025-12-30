Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

Le cas Antonio Rüdiger interroge du côté de Madrid. L’Allemand est en fin de contrat en juin prochain et sa prolongation de contrat tarde à se poser sur la table. En attendant, la presse espagnole fait état de deux offres refusées par l’ancien joueur de Chelsea. L’une de Galatasaray, l’autre... du Paris Saint-Germain.

Antonio Rüdiger ne sait pas de quoi son avenir est fait. Le joueur du Real Madrid est en fin de contrat cette saison et son renouvellement n’est pas encore discuté. Si son compère David Alaba ne restera pas, l’avenir de l’Allemand en revanche n’est pas encore tracé. La presse espagnole explique que le Real Madrid n’a pas encore tranché de manière définitive. Le joueur lui de son côté patiente. Arrivé libre à l’été 2022, le club de la capitale espagnole estime que son transfert est plus qu’amorti. Blessé en début de saison, l’Allemand est revenu sur les pelouses fin novembre, mais ses performances ne semblent pas assez convaincantes.

Rüdiger refuse de signer au PSG... pour l'instant

Le joueur pourrait donc se lancer un nouveau défi à 32 ans. Parmi les prétendants, le Paris Saint-Germain selon la presse espagnole. Luis Enrique souhaite faire venir le joueur au sein de l’effectif parisien. Mais le média Defensa Central explique que pour l’instant, l’ancien joueur de Chelsea a refusé une offre. « Pour l'instant, il a gentiment refusé le PSG et Galatasaray, leur faisant savoir que sa priorité est de renouveler avec le Real Madrid et qu'il ne signera avec aucun autre club pour le moment », dévoile le média espagnol.

L’international allemand attend l’offre de Florentino Pérez. Galatasaray est également intéressé par sa signature, mais même son de cloche que le PSG. L’Arabie Saoudite est par ailleurs un autre prétendant. Des offres mirobolantes pourraient rapidement se poser sur le bureau. Désormais à six mois de la fin de son bail, Rüdiger peut discuter avec n’importe quel club concernant son avenir. Le défenseur du Real va essayer de profiter de la situation pour faire pression à Valdebebas.