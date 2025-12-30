Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique
Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL
Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏
Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.
Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨BREAKING: PSG are ready to offer Antonio Rüdiger an attractive contract to lure him from Real Madrid in the summer, valuing his experience to balance their young squad. #PSG #Rudiger Source (El Nacional)