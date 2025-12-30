ICONSPORT_279597_0179

Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

PSG30 déc. , 16:30
parNathan Hanini
0
Le cas Antonio Rüdiger interroge du côté de Madrid. L’Allemand est en fin de contrat en juin prochain et sa prolongation de contrat tarde à se poser sur la table. En attendant, la presse espagnole fait état de deux offres refusées par l’ancien joueur de Chelsea. L’une de Galatasaray, l’autre... du Paris Saint-Germain.
Antonio Rüdiger ne sait pas de quoi son avenir est fait. Le joueur du Real Madrid est en fin de contrat cette saison et son renouvellement n’est pas encore discuté. Si son compère David Alaba ne restera pas, l’avenir de l’Allemand en revanche n’est pas encore tracé. La presse espagnole explique que le Real Madrid n’a pas encore tranché de manière définitive. Le joueur lui de son côté patiente. Arrivé libre à l’été 2022, le club de la capitale espagnole estime que son transfert est plus qu’amorti. Blessé en début de saison, l’Allemand est revenu sur les pelouses fin novembre, mais ses performances ne semblent pas assez convaincantes.

Rüdiger refuse de signer au PSG... pour l'instant

Le joueur pourrait donc se lancer un nouveau défi à 32 ans. Parmi les prétendants, le Paris Saint-Germain selon la presse espagnole. Luis Enrique souhaite faire venir le joueur au sein de l’effectif parisien. Mais le média Defensa Central explique que pour l’instant, l’ancien joueur de Chelsea a refusé une offre. « Pour l'instant, il a gentiment refusé le PSG et Galatasaray, leur faisant savoir que sa priorité est de renouveler avec le Real Madrid et qu'il ne signera avec aucun autre club pour le moment », dévoile le média espagnol.

Lire aussi

PSG : Le Real a un nouveau plan pour arracher VitinhaPSG : Le Real a un nouveau plan pour arracher Vitinha
L’international allemand attend l’offre de Florentino Pérez. Galatasaray est également intéressé par sa signature, mais même son de cloche que le PSG. L’Arabie Saoudite est par ailleurs un autre prétendant. Des offres mirobolantes pourraient rapidement se poser sur le bureau. Désormais à six mois de la fin de son bail, Rüdiger peut discuter avec n’importe quel club concernant son avenir. Le défenseur du Real va essayer de profiter de la situation pour faire pression à Valdebebas.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_142679_0054
Foot Europeen

Officiel : Miralem Pjanic met un terme à sa carrière

ICONSPORT_280563_0059
FC Nantes

Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025

ICONSPORT_280505_0207
ASSE

ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts

Fil Info

30 déc. , 17:43
Officiel : Miralem Pjanic met un terme à sa carrière
30 déc. , 17:30
Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025
30 déc. , 17:00
ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts
30 déc. , 16:09
Elye Wahi rejoint Nice, accord total
30 déc. , 15:30
Kylian Mbappé prépare un mercato de fou à Caen
30 déc. , 15:00
OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison
30 déc. , 14:40
Nice : Puel valide l'arrivée d'une star galloise
30 déc. , 14:20
L'ASSE ose défier Milan pour l'après-Stassin

Derniers commentaires

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading