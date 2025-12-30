Officiel : Miralem Pjanic met un terme à sa carrière

A la presse italienne, Miralem Pjanic a confirmé qu'il mettait un terme à sa carrière professionnel, lui qui était sans club depuis la fin de sa courte aventure au CSKA Moscou la saison dernière.

Maintenant, j'ai arrêté : je profite de mon bébé et de mon rôle de papa », a-t-il déclaré. Sans club depuis le mois de juin dernier et la fin de sa courte pige en Russie au CSKA Moscou, le désormais ex-milieu de terrain bosnien n'avait toujours pas retrouvé de challenge depuis. Carrière terminée pour Miralem Pjanic ! L'ancien milieu de terrain de l' Olympique Lyonnais , du FC Barcelone ou de la Juventus, a annoncé ce mardi au quotidien sportif italien Tuttosport qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur professionnel dans le but de se concentrer pleinement sur son rôle de père. «», a-t-il déclaré. Sans club depuis le mois de juin dernier et la fin de sa courte pige en Russie au CSKA Moscou, le désormais ex-milieu de terrain bosnien n'avait toujours pas retrouvé de challenge depuis.

Âgé de 35 ans, il aurait encore pu tirer un peu sur la corde, mais il a préféré s'arrêter au meilleur moment pour lui. Miralem Pjanic avait fait le bonheur de l'OL entre 2008 et 2011, après avoir été révélé au FC Metz lors de la saison 2007-2008. Après son aventure lyonnaise, il était parti à l'AS Roma pour 5 saisons avant de devenir un joueur important de la Juventus, club avec lequel il a remporté 7 titres en Italie, dont 4 Serie A consécutives avant de filer au FC Barcelone pour une saison.