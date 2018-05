Mercato : L'OM et Monaco à la lutte pour ce come-back qui fait saliver

Dans : Mercato, OM, Monaco.

Eclatant en Ligue 1 lors de la saison 2016-17, Dalbert Henrique ne connaît pas la même réussite à l’Inter Milan.

L’arrière gauche n’a connu que cinq titularisations en Serie A, et malgré son envie de s’accrocher et d’aller chercher du temps de jeu avec le club lombard, il pourrait bien changer d’air cet été. Les dirigeants italiens n’y sont pas opposés, à condition de recevoir une offre correcte et de limiter la casse pour un joueur recruté 20 ME en provenance de Nice. Cela avait déjà été le cas cet hiver en raison du limogeage de Patrice Evra, mais l’OM est toujours sur le coup pour récupérer cet arrière gauche. A ce poste, Jordan Amavi n’a pas vraiment eu de concurrence cette saison, et cela s’est vu puisque l’ancien d’Aston Villa a baissé de pied ces derniers mois.

De quoi donner envie aux Marseillais de le mettre sérieusement en concurrence. Seul problème, il y a du beau monde sur le Brésilien. Si Dortmund et Tottenham sont cités, L’Equipe affirme que Monaco donne du fil à retordre à l’OM dans ce dossier, car le club de la Principauté a aussi de gros moyens et ambitionne de recruter un arrière gauche de qualité. Autant dire que l’OM devra se montrer très convaincant et ambitieux pour convaincre à la fois l’Inter Milan et le joueur de rejoindre le Champions Project.