Mercato : L'agent de Giroud prend la parole, l'OL et l'OM peuvent l'oublier

Dans : Mercato.

Toujours très bon sous le maillot de l’équipe de France, Olivier Giroud traverse pourtant une période compliquée en club, à Chelsea…

Depuis le début de la saison, l’attaquant de 34 ans n’a joué que six matchs toutes compétitions confondues, pour un seul petit but au compteur. Un maigre pécule qui ne l’empêche pas de briller chez les Bleus. Car si Frank Lampard préfère d’autres attaquants comme Timo Werner ou Tammy Abraham, Didier Deschamps, lui, continue de placer Giroud au centre de son projet. Auteur d’un doublé face à la Suède mardi en Ligue des Nations (4-2), le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la France ne va cependant plus porter le maillot tricolore jusqu’en mars prochain. Donc s’il ne retrouve pas du temps de jeu d’ici là, Giroud pourrait bien perdre sa place en vue de l’Euro 2021… Sauf s’il quitte Chelsea en janvier prochain. Une volonté à moitié confirmée par Michaël Manuello.

« Il faut être honnête et c'est vrai que si ça continue, il faudra, d'abord pour lui, qu'il vive d'autres émotions. Car ce n'est pas une position idéale. Pour être optimum et prétendre à être dans le onze titulaire des Bleus, il faut qu'Olivier ait plus de temps de jeu que les deux derniers mois. Si la situation n'évolue pas à Chelsea, cette fois-ci, il n'y aura pas d'option pour une prolongation sur le contrat d'Olivier. Pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir ce qui est vraiment concret ou pas. Les intérêts, les rumeurs, pour moi ça a peu d'intérêt. On verra à partir de mi-décembre. On ne sait pas où les clubs seront, ni comment Olivier va performer avec Chelsea. Olivier appartient à son club, il est focus sur la compétition et on verra à partir de mi-décembre pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Concernant la France, Olivier a répondu à ce sujet. Ce n'est pas une priorité. C'est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas une priorité. En termes d'émotions, il y a d'autres choses à vivre. Il a joué en France et il a été champion avec Montpellier. Aujourd'hui, il n'est pas qu'à la recherche de temps de jeu. Il est à la recherche de plaisir, de qualité de vie et d'émotions fortes. Donc si jamais il peut découvrir encore une nouveauté, il ira vers la nouveauté, ça sera plus intéressant pour lui à vivre. L'idéal serait plutôt pour lui de découvrir une autre culture, de faire un autre tour d'horizon. Après, rester à Chelsea est une priorité, mais si ça n'évolue pas, on partira », a détaillé, sur Foot Mercato, l’agent de Giroud, qui ne préfère pas donner de faux espoirs à l’OL, l’OM ou à Bordeaux, trois clubs de L1 intéressés par le profil de Giroud...