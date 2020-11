Mercato : OL, OM, Bordeaux, la guerre pour Olivier Giroud ?

Dans : Ligue 1.

Invité à se trouver un nouveau club, Olivier Giroud pourrait écouter Didier Deschamps. Trois clubs français le veulent.

Cette semaine, Olivier Giroud a mis les choses au point. Dans le jeu tout d’abord en participant à la victoire décisive de la France au Portugal, puis avec un doublé lors de la réception de la Suède. Dans les médias également, avec un entretien à France Football qui lui a permis de rappeler à tout le monde qu’il n’était pas fini, et qu’il comptait bien encore jouer au plus haut niveau plusieurs années. Seul problème, à Chelsea, son aventure touche tout de même à sa fin, puisque l’avent-centre n’a pas la confiance de Franck Lampard, même si le manager anglais le respecte énormément. Pour disputer l’Euro 2016, Olivier Giroud serait donc invité à se trouver un nouveau club dès cet hiver. Destination la France, qui le courtise régulièrement depuis ses déboires chez les Blues.

Et Téléfoot de donner des précisions sur les clubs intéressés par sa venue. Il s’agit de l’OM, qui se cherche un avant-centre indiscutable depuis quelques années désormais. Forcément de l’OL, qui n’est jamais bien loin aussi quand un international français cherche à revenir en Ligue 1, mais aussi de Bordeaux, puisqu’il est très proche de Laurent Koscielny, son ancien partenaire d’Arsenal. Trois destinations envisageables et qui permettraient à Giroud de retrouver du temps de jeu tout en restant compétitif. Néanmoins, selon la chaine spécialisée, l’avis de Giroud n’aurait pas changé, et c’est toujours le championnat anglais qui aurait sa préférence, quitte à se retrouver dans un club moins huppé que Chelsea. Si cela ne devait pas être le cas, rejoindre un club italien, où sa cote est toujours élevée, serait la solution de repli. Autant dire que l’OL, l’OM et Bordeaux partent avec un sérieux handicap.