Mercato : Kanté plutôt que Paredes, l'Inter a tranché

Dans : Mercato.

Priorité de l’Inter Milan durant de longues semaines, Leandro Paredes ne figure plus vraiment dans les petits papiers d’Antonio Conte.

Joueur majeur du Paris Saint-Germain depuis la nomination de Mauricio Pochettino, l’international argentin ne semble plus être une piste prioritaire de l’Inter Milan au mercato. Et pour cause, Fichajes.net avance en ce début de semaine que les Nerrazzuri ont une nouvelle cible de premier choix pour renforcer leur milieu de terrain la saison prochaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Antonio Conte a des goûts de luxe puisque le manager italien de l’Inter Milan vise Ngolo Kanté, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2023. L’international tricolore, chez les Blues depuis juin 2016, fait l’objet d’un véritable pressing de l’Inter Milan.

Kanté priorité absolue de l'Inter ?

Le média croit savoir que l’Inter Milan est prêt à tout pour s’octroyer les services de Ngolo Kanté lors du prochain mercato estival, y compris d’inclure l’un de ses cadres dans le deal. Le média croit notamment savoir qu’Antonio Conte est prêt à se séparer de Milan Skriniar, qui est pourtant son taulier défensif, si cela peut favoriser la venue de Ngolo Kanté à l’Inter Milan. Pour l’heure, les négociations ne sont pas encore intensives, mais les premières discussions tourneraient autour d’un échange Kanté-Skriniar, en plus d’un chèque de 10 ME payé par l’Inter Milan à Chelsea pour le transfert du champion du monde français. Reste maintenant à voir ce que Ngolo Kanté pensera de ce deal, lui qui a notamment refusé le Paris Saint-Germain ces dernières années en raison de son attachement à son mode de vie en Angleterre. Comme un poisson dans l’eau en Grande-Bretagne, l’ex-Caennais pourrait faire capoter l’opération s’il venait à refuser, une nouvelle fois, de quitter la Premier League…