PSG : N’Golo Kanté largué par Chelsea, c'est le moment !

Dans : PSG.

Cible de très longue date du Paris Saint-Germain, N’Golo Kanté a parfois été proche de rejoindre le club de la capitale par le passé.

Mais fidèle à la Premier League, le milieu de terrain a quitté Leicester pour Chelsea, où il se sent bien. Toutefois, son statut n’est pas aussi indiscutable chez les Blues, où malgré son talent et son activité, le champion du monde a du mal à trouver sa place. Il pourrait en faire les frais au coeur d’un été incroyablement agité pour le club londonien. Ce dernier a profité de son retour autorisé sur le marché des transferts pour frapper très fort. Chelsea a déjà fait signer Hakim Ziyech en provenance de l’Ajax Amsterdam, et Timo Werner du RB Leipzig. Déjà quasiment 100 ME de dépensés, et Chelsea compte encore tenter un gros coup avec Kai Havertz (Bayer Leverkusen), qui coûtera une somme supérieure à 50 ME et est suivi par le Real Madrid notamment. De quoi provoquer plusieurs départs pour équilibrer quelque peu la balance des transferts.

Et selon The Times, Chelsea ne retiendra pas N’Golo Kanté en cas de proposition intéressante. Un véritable appel du pied pour les clubs désireux de se payer l’ancien joueur du SM Caen, sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2023. Autant dire que Chelsea ne bradera pas son joueur, surtout que ce dernier n’envisage pas vraiment un départ. Mais avec le mercato qui se profile, Kanté pourrait bien finir par être poussé vers la sortie, et voir ainsi la piste du PSG revenir sur le devant de la scène. Ramener un champion du monde français de plus a toujours été dans la tête de Nasser Al-Khelaïfi surtout que, en plus de ses performances sportives, le milieu de terrain possède une image extrêmement positive en France.