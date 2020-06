Mercato : Il refuse l'OM et ose dire pourquoi

Dans : Mercato.

A bientôt 24 ans, Adrian Grbic fait partie des révélations de la saison en Ligue 2.

Le buteur autrichien a fait sensation cette saison et cela va lui permettre de découvrir la Ligue 1 dans les prochains mois. Car son profil intéresse du beau monde. En ce début de semaine, Lorient a dégainé une offre de 6 ME pour récupérer l’attaquant du Clermont Foot. L’OM est souvent cité comme intéressé par ses services. Dans un entretien à La Montagne, l’Autrichien, qui possède un bon de sortie et se voit déjà sur le départ, a ainsi fait le point sur sa situation. L’occasion de placer en toute franchise ce qu’il pense de la possibilité de signer à Marseille.



« Pour un footballeur, il est normal et logique d’essayer de gravir chaque saison une étape. Il est normal de vouloir progresser, jouer dans une division supérieure. Alors, je pense que le temps est venu pour moi de franchir un nouveau palier. Le plus important sera d’abord d’aller dans un club – de L1 en France ou à l’étranger – où je pourrai jouer pour pouvoir franchir une nouvelle étape. Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur. Le bon choix sera d’aller dans un club où je pourrai jouer le plus possible pour progresser encore », a prévenu Adrian Grbic, dont le président a reconnu avoir noté l’intérêt de plusieurs clubs, en France comme en Angleterre, pour son buteur. Visiblement, l’OM n’est plus vraiment dans le lot.