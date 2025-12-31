ICONSPORT_276350_0103
TV : Monaco - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 131 déc. , 7:00
parAlexis Rose
Suite à une trêve hivernale bien méritée, la Ligue 1 va reprendre ses droits dès le premier week-end de l’année 2026 avec notamment un choc entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.

Quelle heure pour Monaco - OL ?

Un peu distancé dans la course au podium voire même pour le Top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, l’OL voudra débuter la nouvelle année sur une bonne note pour tenter de commencer à refaire son retard. Mais pour cela, les Gones auront un déplacement difficile à Monaco. Cette rencontre se jouera ce samedi 3 janvier à 17h00 au Stade Louis II. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - OL ?

Comptant pour la 17e journée de Ligue 1, ce choc entre Monaco et Lyon, deux équipes candidates aux places européennes, sera diffusé sur l'antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Monaco - OL :

Englué dans le ventre mou de la Ligue 1, avec une neuvième place à quatre points du Top 6 du championnat, Monaco reste sur deux défaites de suite en L1, contre l’OM (0-1) et Brest (0-1). Autant dire que l’ASM doit se racheter dès ce match contre Lyon pour tenter de garder son rang dans le haut du panier du football français.
La compo probable de Monaco : Hradecky - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun.

Lyon a parfaitement géré sa fin d’année 2025, avec des qualifications en Europa League et en Coupe de France, mais aussi en sécurisant sa place dans le Top 5 du championnat pendant la trêve. Cinquième, l’OL a toutefois cinq points de retard sur Lille (4e) et l’OM (3e) dans la course au podium. Autant dire que les hommes de Paulo Fonseca vont vouloir l’emporter à Louis II pour revenir dans la course. Pour ce match, l'entraîneur portugais pourra notamment compter sur Endrick, la nouvelle recrue lyonnaise.
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Hateboer, Mata, Abner - Morton, Merah - Karabec, Tolisso, Moreira - Satriano.

