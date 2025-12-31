ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513
John Textor

Botafogo interdit de recrutement, Textor à terre

Foot Mondial31 déc. , 7:15
parClaude Dautel
0
Le club brésilien appartenant à John Textor n'ayant toujours pas réglé la totalité du transfert de Thiago Almada, la FIFA vient de l'interdire de recrutement lors des trois prochains marchés des transferts.
Passé par l'Olympique Lyonnais, ce qui avait valu au club rhodanien des contestations de plusieurs clubs de Ligue 1, Thiago Almada finit par coûter très cher à John Textor. Car lassée de voir que Botafogo n'avait toujours pas payé au club d'Atlanta les échéances promises lors du transfert du joueur argentin, la FIFA a annoncé officiellement que le club brésilien, propriété de l'homme d'affaires américain, était interdit de recrutement pour les trois prochains mercatos.

Textor veut rassurer les fans de Botafogo

Bien évidemment, et fidèle à ses habitudes, John Textor a déjà fait savoir que tout allait se régler très rapidement et que les supporters de Botafogo ne devaient surtout pas s'inquiéter de cette sanction de la FIFA. « Concernant la sanction de la FIFA sur les transferts de joueurs, Botafogo informe avoir mené ces dernières semaines des discussions constructives avec les représentants d'Atlanta United (MLS) afin de parvenir à un accord concernant le cas de Thiago Almada. Les négociations, suspendues en raison de la trêve hivernale, reprendront prochainement. Botafogo espère régler la situation avant ou au début du mercato estival. Le club sera très actif sur le marché des transferts en janvier 2026 », indique le club brésilien.
0
