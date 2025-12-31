Jagusic-1200x788
L'OM tente un coup de génie en Croatie

Toujours à la recherche d'un nouveau milieu de terrain en vue du mercato hivernal qui approche à grands pas, l'Olympique de Marseille a coché le nom d'Adriano Jagusic, pépite croate de 20 ans qui évolue au Slaven Belupo.
Ce n'est plus un secret pour personne : l'Olympique de Marseille cherche définitivement à renforcer son entrejeu. Roberto De Zerbi n'est visiblement pas satisfait des armes qu'il a à disposition et a fait la demande à sa direction d'un nouveau joueur capable de faire office de métronome. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont exploré de nombreuses pistes jusqu'à présent, alors qu'une nouvelle venue de Croatie semble avoir attiré l'œil du tandem de dirigeants phocéens. En pleine discussion pour s'offrir Branimir Mlacic, le phénoménal défenseur central de 18 ans du Hajduk Split, la cellule de recrutement marseillaise se plaît décidément bien au « pays aux mille îles ».

L'OM tente encore un coup en Croatie

Si l'on en croit les informations relayées par Sportske Novosti, l'Olympique de Marseille s'intéresse de très près à la situation du jeune Adriano Jagusic. Ce milieu de terrain offensif axial âgé de 20 ans, doté d'une patte gauche reconnue dans le milieu du scouting, a vu sa cote exploser depuis le début de la saison. En cause, une première moitié de saison sensationnelle avec 8 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 20 matchs toutes compétitions confondues. Joueur majeur de la formation du Slaven Belupo, il fait l'objet de plus en plus de convoitises venues des plus gros championnats européens.
Pas encore appelé en sélection nationale croate par Zlatko Dalic, Adriano Jagusic est également dans le viseur du FC Barcelone, toujours selon la même source. Evalué à 350 000 euros par Transfermarkt il y a tout juste un an, le milieu de terrain offensif croate vaut désormais 4 millions d'euros, révèle le site spécialisé. Un joueur de choix pour l'Olympique de Marseille qui a justement besoin d'un grain de folie supplémentaire dans son entrejeu pour mettre dans de meilleures dispositions Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.
