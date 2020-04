Mercato : Ikoné et Aouar visés, le Real Madrid s'affole

Dans : Mercato.

Plus que jamais, le mercato d’été promet d’être mouvementé au Real Madrid, deuxième de la Liga espagnole derrière le FC Barcelone avant l’interruption des compétitions.

Déjà très actif l’été dernier, le Real Madrid sera encore un acteur majeur du prochain mercato à travers l’Europe. Il faut dire que Zinedine Zidane a la volonté de rajeunir encore un peu plus son effectif, après avoir recruté de nombreux jeunes l’été dernier dont Jovic ou encore Militao, Mendy et Rodrygo par exemple. Kylian Mbappé est le rêve absolu du Real Madrid mais selon toute vraisemblance, l’attaquant du PSG ne signera pas dans la capitale espagnole en 2020. Cela n’empêche pas Zinedine Zidane de garder un œil sur la Ligue 1 où il a notamment repéré deux autres joueurs, en plus de Cherki et de Camavinga, selon les dernières informations récoltées par le site Bernabeu Digital.

Pour renforcer sa ligne offensive, l’entraîneur du Real Madrid apprécie notamment le profil du néo-international français Jonathan Ikoné, selon le média pro-Real. Avec 4 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien Parisien réalise une seconde saison convaincante de suite au Lille OSC, ce qui a retenu l'attention de Zinedine Zidane. L’ancien n°10 de l’Equipe de France est également sensible à un autre joueur de Ligue 1 en la personne d’Houssem Aouar. Toujours selon le site madrilène, le milieu de terrain du Real Madrid est très apprécié par le staff technique merengue. Mais dans ce dossier, il faudra faire face à une rude concurrence, et notamment à celle de la Juventus Turin. De plus, il faudra sortir le carnet de chèques pour s’attacher les services d’Houssem Aouar, dont le prix a été fixé à 70 ME par Jean-Michel Aulas selon la presse italienne. Cela confirme en tout cas la tendance des derniers jours : Zinedine Zidane souhaite piocher en Ligue 1 pour renforcer le Real Madrid !