Mercato : Haaland aide le PSG, mais pas Mbappé

Dans : Mercato.

Déjà considéré comme l’un des tout meilleurs attaquants au monde, Erling Haaland aimerait quitter le Borussia Dortmund. Le Norvégien serait déterminé à rejoindre le Real Madrid. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui souhaite absolument conserver et prolonger le contrat de Kylian Mbappé.

Le Borussia Dortmund a beau démentir l’existence d’une clause libératoire dans son contrat, les rumeurs de départ concernant Erling Haaland se multiplient. Il faut dire que l’attaquant de 20 ans a de quoi faire saliver tous les grands d’Europe. On parle d’un véritable phénomène qui compte déjà 31 buts et 8 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. C’est largement suffisant pour taper dans l’oeil du Real Madrid, toujours à la recherche de sa future star depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Cela tombe bien, l’intérêt madrilène serait réciproque.

En effet, le quotidien espagnol ABC croit savoir qu’Erling Haaland a choisi de rejoindre le Real Madrid. Alors que ses dirigeants souhaitent le conserver pour une saison supplémentaire, le Norvégien serait déterminé à poser ses valises dans la Maison Blanche dès cet été. L’ancien joueur du RB Salzbourg verrait le champion d’Espagne comme l’équipe idéale pour sa progression, notamment grâce à la présence de milieux créatifs comme Luka Modric et Toni Kroos, capables de l’alimenter en bons ballons dans la surface. Reste à savoir si l’opération est envisageable sur le plan financier.

Mbappé devancé par Haaland ?

Toujours selon la même source, un transfert serait possible aux alentours de 120 millions d’euros. Le tout sans compter les 30 millions d’euros nécessaires pour convaincre l’agent du joueur Mino Raiola et les 10 millions d’euros pour obtenir l’accord du père de l’avant-centre. Et l’on ne parle même pas du salaire qui s’annonce conséquent. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain doit suivre ce dossier avec attention. Car en cas d’arrivée d’Erling Haaland, le Real Madrid ne pourrait plus s'offrir Kylian Mbappé, qui serait presque contraint de rester et de prolonger au PSG.