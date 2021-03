PSG : « Mbappé le surcoté », Pierre Ménès balance

Dans : PSG.

Auteur d'un doublé contre le LOSC en Coupe de France, Kylian Mbappé empile les buts cette saison. L'occasion pour Pierre Ménès de régler quelques comptes.

Pierre Ménès ne l’a jamais caché, il est fan de Kylian Mbappé, et pas uniquement depuis qu’il a signé de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain en 2017. Le consultant de Canal+ apprécie le champion du monde et il le fait ouvertement savoir, même lorsque Mbappé est critiqué. Alors, chaque performance de l’attaquant du PSG est l’occasion pour Ménès de faire remarquer à ceux qui dézinguent le joueur parisien que ce dernier est imperturbable et enchaîne les buts, comme cela a encore été le cas face à Lille en Coupe de France. Tout cela alors que Neymar est lui abonné aux tribunes du Parc des Princes en raison de ses blessures récurrentes. Evoquant le doublé de Kylian Mbappé, malgré un match moyen du Paris SG, Pierre Ménès lance une bonne punchline sur le nez des rageux.

Pierre Ménès avocat de Kylian Mbappé

Car même si les critiques tombent sur Kylian Mbappé lorsqu’il passe à côté d’un match, ou que son attitude ne convient pas aux donneurs de leçon, Pierre Ménès rappelle quand même que le jeune attaquant du PSG a déjà marqué 31 buts cette saison. « On notera tout de même qu’il s’agissait des 30e et 31e buts toutes compétitions confondues (18 en Ligue 1, 6 en Ligue des Champions, 4 en Coupe de France et 3 en sélection) pour Kylian. Pour un joueur surcoté qui fait une saison de merde, ça reste honorable… », ironise, sur son blog, l’homme du Canal Football Club. Effectivement on a fait pire comme performance. Et cela sachant que la saison de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain est loin d'être terminée, l'équipe de Mauricio Pochettino étant encore qualifié en course dans toutes les compétitions. L'occasion de marquer encore quelques buts avant d'en finir avec la saison 2020-2021.