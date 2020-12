Mercato : Guardiola entre dans la bataille pour Haaland

Dans : Mercato.

Actuellement blessé, Erling Haaland intéresse néanmoins déjà les plus grosses formations européennes en vue du prochain mercato.

Déjà irrésistible avec le Red Bull Salzbourg, le Norvégien a explosé depuis son arrivée au Borussia Dortmund. Buteur à 16 reprises en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 20 ans seulement affole les compteurs. Des prestations XXL qui attirent forcément les cadors européens. C'est le cas notamment du Real Madrid, qui a ciblé Haaland et Mbappé pour en faire les nouveaux Galactiques. Mais les madrilènes ne sont pas seuls sur le dossier et pourraient bien faire face à une concurrence féroce, symbolisée par un homme qu'ils connaissent très bien.

Selon The Times, Manchester City aurait fait de l'attaquant le remplaçant idéal de Sergio Agüero. Pep Guardiola serait un fan absolu du joueur et aurait demandé à ses dirigeants de tout faire pour le recruter. Arrivé à Dortmund en décembre 2019 pour une vingtaine de millions d'euros, Erling Haaland dispose d'une clause dans son contrat qui pourrait lui permettre de quitter son club contre 75 millions. Mais comme le rappelle The Times, cette clause ne sera valable qu'à partir de la saison 2021/2022. Face à la concurrence qui se profile, Manchester City pourrait faire une offre au club allemand dès l'été prochain. Une proposition qui serait bien supérieure aux 75 millions d'euros évoqués dans le contrat du Norvégien. Point noir pour les Citizens : les relations conflictuelles entre Pep Guardiola et Mino Raiola, représentant du Norvégien. Connaissant le sulfureux agent, nul doute que le feuilleton Erling Haaland animera tout l'été prochain.