Mercato : Gros flop en Turquie, cet ancien de l'OM va agiter le mercato

Suspecté de dopage, Samir Nasri ne devrait pas faire de vieux os à Antalyaspor, en Turquie.

Six mois seulement après son arrivée chez l’actuel 16e de Süper Lig, l’ancien joueur de Manchester City pourrait de nouveau animer le mercato. Et visiblement, un grand retour en Premier League est à l’étude. A en croire les informations du Daily Mail, West Ham aurait même fait de l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille sa priorité hivernale.

Actuellement onzième du championnat anglais, le club entraîné par David Moyes est à la recherche d’un milieu de terrain créateur au mercato. Proposé par divers intermédiaires, le joueur intéresserait donc les Hammers. Son départ d’Antalyaspor ne fait en tout cas plus aucun doute puisque le coach Cumhur Arici a confirmé que l’international français allait quitter son équipe. « Son agent va venir et des négociations auront lieu concernant l'argent qu'on lui doit, puis nos chemins se sépareront » a-t-il lâché. Difficile d’être plus cash… Reste désormais à voir si d’autres clubs entreront dans la danse d’ici le 31 janvier.