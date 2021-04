Mercato : Griezmann et Pjanic sacrifiés pour Neymar ?

Dans : Mercato.

Selon TodoFichajes, le FC Barcelone serait prêt à se séparer d'Antoine Griezmann et de Miralem Pjanic pour faire revenir Neymar, qui n'a toujours pas prolongé au PSG.

Il y a encore quelques semaines, l'avenir de Neymar semblait s'écrire à Paris, tandis que le divorce entre Lionel Messi et le Barça avait tout l'air d'être définitif. Mais alors que Ronald Koeman a totalement redressé une équipe de Barcelone à la dérive il y a quelques mois, le sextuple ballon d'Or affiche une toute autre mentalité. Aujourd'hui, les médias espagnols sont même confiants à l'idée d'une prolongation de la star avec le Barça. Au-delà de l'avenir personnel de La Pulga, la finalité de ce dossier risque bien d'avoir d'énormes répercussions sur l'avenir du club. Le choix de Lionel Messi pourrait en effet avoir une influence directe sur la décision de Neymar de prolonger ou non à Paris. D'après les informations du site espagnol TodoFichajes, le numéro 10 du PSG veut absolument rejouer avec son ami Messi. Et depuis que l'Argentin ne semble plus très chaud pour rejoindre Paris, Neymar temporise de plus en plus pour prolonger son contrat dans la capitale. Selon la presse espagnole, ce n'est pas un hasard : Lionel Messi ferait actuellement le forcing auprès de son ancien coéquipier pour qu'il revienne au Barça. Et ce dernier ne serait pas insensible à sa demande...

Griezmann et Pjanic sacrifiés ?

Le retour de Neymar serait même l'une des exigences imposées par Lionel Messi auprès de sa direction pour prolonger avec le Barça. Toujours selon le média ibérique, pour espérer avoir une chance de rapatrier Neymar, les dirigeants Blaugranas seraient prêts à de gros sacrifices. Ousmane Dembélé mais surtout Antoine Griezmann pourrait être utilisé comme monnaie d'échange. Miralem Pjanic, en difficulté depuis son arrivée à Barcelone, pourrait également être envoyé en prêt du côté de Paris. Son profil créateur permettrait au PSG d'aligner un milieu de terrain très complet avec un trio Pjanic - Verratti - Paredes. Reste à savoir si Leonardo serait prêt à perdre un joueur comme Neymar, avec le message que cela implique, alors que Kylian Mbappé n'est lui non plus pas certain de continuer avec Paris.