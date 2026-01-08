Luis Enrique lance l’opération Arda Güler au PSG

Titulaire en début de saison, Arda Güler a perdu sa place au Real Madrid dans l’esprit de Xabi Alonso. C’est le moment pour foncer sur l’international turc pour Luis Enrique, qui veut le faire venir au PSG.

Excellent lors des premiers mois de la saison, Arda Güler s’était rapidement imposé comme un joueur important aux yeux de Xabi Alonso. Auteur de 3 buts et 6 passes décisives en Liga, l’international turc a néanmoins perdu sa place au fil des semaines. Le retour de blessure de Camavinga au milieu de terrain et la renaissance de Rodrygo en attaque ont coûté sa place au joueur de 20 ans, qui doit de nouveau se contenter d’un rôle de joker. Un statut qui ne convient pas à Arda Güler, désireux de vite retrouver un temps de jeu important. La situation du milieu offensif du Real Madrid est en tout cas suivie de près… par le Paris Saint-Germain

Selon les informations du site El Nacional, le club parisien et plus précisément son entraîneur Luis Enrique apprécient beaucoup le profil de l’ancien joueur de Fenerbahçe. Le champion d’Europe en titre est très attentif au marché pour tenter de trouver un joueur capable d’amener de la concurrence à Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Et l’ancien sélectionneur de l’Espagne a flashé sur Arda Güler, lequel a le profil idéal à ses yeux pour intégrer sa rotation au PSG avec la possibilité aussi de jouer parmi les trois offensifs si besoin.

Le PSG tente le coup Arda Güler

Le média affirme que Paris est très motivé à l’idée de boucler cette arrivée et qu’un premier contact a d’ores et déjà été établi avec l’entourage de l’international turc (26 sélections). Le Paris Saint-Germain a promis aux agents d’Arda Güler un rôle important dans la capitale avec un temps de jeu plus important que celui dont il dispose actuellement au Real Madrid. El Nacional explique par ailleurs que le PSG est prêt à s’adapter aux demandes de Florentino Pérez en proposant un prêt avec obligation d’achat ou un transfert sec.

Mais convaincre le vice-champion d’Espagne en titre de lâcher Arda Güler ne sera pas simple. Le média est catégorique sur le fait que, malgré son plus faible temps de jeu ces dernières semaines, le jeune prodige turc est un joueur sur lequel compte beaucoup le Real Madrid. Le club de la Casa Blanca n’a donc pas l’intention de s’en séparer « ni cet hiver, ni l’été prochain », concluent nos confrères. Le dossier s’annonce donc complexe mais pas impossible pour le PSG, qui espère que Arda Güler se positionnera concrètement en faveur d’une arrivée au Parc des Princes afin de faire céder le Real.