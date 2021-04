Neymar, un terrible piège Messi pour le PSG

Dans : PSG.

Neymar va-t-il prolonger au Paris Saint-Germain ? Alors que tout le monde disait que la star brésilienne du PSG était d'accord avec Doha, le Barça semble agir en sous-marin.

Pas une semaine ne se passe sans que l’on annonce la prolongation du contrat de Neymar avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant brésilien étant comme Kylian Mbappé à 15 mois de la fin de son engagement avec le PSG. De nombreuses sources affirment que tout est réglé entre le camp Neymar et Leonardo, mais pour l’instant rien n’est signé et le suspense dure encore. Si le Paris SG ne communique pas sur ce sujet, dans les coulisses rien n’est très clair pour l’instant. Leonardo est très confiant, mais il y a un détail qui coince et ce détail a un nom, c’est Lionel Messi. Alors qu’il y a quelques semaines tout le monde voyait le duo Messi-Neymar se reconstituer à Paris, le vent a tourné et désormais c’est du côté du FC Barcelone que les deux joueurs, toujours aussi amis malgré le départ de Neymar pour le PSG en 2017, pourraient se retrouver.

Ce lundi, à la veille du match retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, L’Equipe affirme que Lionel Messi, désormais proche d’une prolongation au Barça, fait clairement le forcing pour obtenir de Joan Laporta que ce dernier fasse revenir Neymar en Catalogne et quotidiennement il parle de cela avec le joueur brésilien. « Il y a quelques semaines, le Ney se montrait très enthousiaste en interne à l'idée de prolonger à Paris, une ville où il a trouvé ses marques et où il se dit heureux. Dernièrement, il se montre beaucoup plus discret sur le sujet », explique le quotidien sportif. Mais en attendant, les finances du FC Barcelone ne lui permettent pas de payer dès le prochain mercato un transfert aussi coûteux que celui de Neymar, d’autant que le joueur brésilien a des exigences salariales conséquentes. Mais les dirigeants du Barça seraient prêts à attendre 2022 que la star brésilienne du PSG soit libre avant de passer à l’action et fasse revenir un Neymar enfin libre. Un scénario qui est difficile à croire, même si dans le football on ne peut rien repousser. Ce n’est pas le FC Barcelone, piégé par le Paris Saint-Germain en 2017, qui dira le contraire.