Mercato : Giroud avec CR7, accord surprise avec la Juventus !

Dans : Mercato.

Revenu de très loin à Chelsea, Olivier Giroud a tout de même bien compris qu’il aurait du mal à garder sa place de titulaire.

La saison dernière, après six mois sur le banc, le Français était revenu fort pour devancer Abraham et Batshuayi et ainsi s’imposer en « 9 ». Frank Lampard avait loué son état d’esprit, sa façon de peser sur les défenses, son sens du but et sa manière de se battre sur chaque ballon. Mais cet été, Chelsea a vraiment fait fort dans le recrutement, faisant venir de nombreux joueurs offensifs comme Havertz, Ziyech et Werner notamment. L’international français, qui a vu son contrat être prolongé automatiquement d’une saison, ne part clairement pas avec les faveurs des pronostics pour débuter dans le onze de départ. Une situation qui a mis en appétit la Juventus.

Sky Sport Italia annonce ainsi que le club turinois a contacté Olivier Giroud récemment pour le sonder à propos d’une arrivée en Série A. La réponse a été rapide et favorable, avec un accord trouvé pour un contrat de deux ans. Avec Chelsea, les discussions pourraient aller vite également, puisqu’un transfert aux alentours de 5 ME est évoqué. Un renfort express qui permettrait à la Juventus de s’appuyer sur un joueur d’expérience et capable d’occuper l’axe après le départ de Gonzalo Higuain qui est en train de se finaliser. Ces derniers temps, les noms de Luis Suarez, Edinson Cavani ou Edin Dzeko étaient cités dans le Piémont pour accompagner Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, et la signature du Français serait donc une énorme surprise.