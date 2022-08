Mercato : Fofana refuse de jouer, Chelsea se frotte les mains

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le bras de fer a pris une nouvelle tournure, Wesley Fofana force les choses pour favoriser son énorme transfert de Leicester à Chelsea.

Le marché des transferts attaque sa dernière ligne droite et cela va donner des situations complexes dans des dossiers qui sont pour le moment dans une impasse. Le PSG le vit en ce qui concerne les discussions avec l’Inter Milan pour Milan Skriniar. Mais c’est un autre défenseur central qui fait la Une ce vendredi en Angleterre. Il s’agit de Wesley Fofana, qui a parfois été annoncé comme un plan B du Paris SG, mais veut quitter Leicester pour rejoindre Chelsea. Cela fait plusieurs semaines qu’il s’est entendu avec le club londonien, mais les deux offres des Blues ont été repoussées par les Foxes, qui exigent un montant très élevé pour laisser filer l’ancien de l’AS Saint-Etienne. En effet, malgré deux propositions copieuses, Leicester a pris une décision radicale dans ce dossier. Il est ainsi impossible d’imaginer pour les Foxes de vendre Fofana à un prix inférieur que les 80 millions de livres, soit 94 millions d’euros, reçues pour le départ d’Harry Maguire à Manchester United en 2019, dévoile Sky Sports.

Fofana demande à ne pas jouer ce week-end

C’est pourquoi l’offre à 70 millions d’euros a été refusée dernièrement, ce qui a rendu fou le défenseur français. Ce dernier a fait savoir à son entraineur, Brendan Rodgers, qu’il n’était pas dans les conditions optimales pour jouer ce week-end, et cette demande a fini par être acceptée par Leicester, soulignent Fabrizio Romano et The Athletic. Impossible en effet, en vue du match face à Southampton, de solliciter un joueur qui a prévenu son entraineur qu’il n’était pas en état de jouer, au risque de se plomber le match. Un jeu dangereux tant les supporters locaux n’aiment pas voir leur club être ainsi pris en otage de cette situation. Il reste désormais à Chelsea de faire l’offre qui permettra de faire la différence, même si le club londonien n’entend pas spécialement approcher les 100 millions d’euros pour un joueur très prometteur, mais qui sort d’une saison difficile avec Leicester avec sa longue blessure.